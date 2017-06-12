TWITTER LOCKING ACCOUNTS, CLAIMING THEY ARE ROBOTS, SO THEY CAN GET YOUR PHONE NUMBER AND THEN YOU ARE BOMBARDED WITH ADVERTISING TEXTS AND NOTIFICATIONS … NON-STOP

UPDATE: EVENTUALLY, I CHECKED THE BOX THAT STATED “LET OTHERS CONTACT ME BY PHONE” AND THEN I GOT THE CALL FROM TWITTER WITH THE CODE TO UNLOCK MY ACCOUNT.
THEN … I RECEIVED A CONTINUOUS BARRAGE OF TEXTS AND NOTIFICATIONS – NON-STOP. ABOUT 100 IN 10 MINUTES – FROM TWITTER ADVERTISERS.
AFTER TRYING DIFFERENT POSSIBLE SOLUTIONS, I DEACTIVATED MY TWITTER ACCOUNT.
ORIGINAL POST:
AFTER YEARS OF BEING A MEMBER, I JUST GOT LOCKED OUT OF TWITTER BECAUSE THEY THINK I’M A ROBOT OR DO THEY NOT LIKE MY POLITICS?
FIRST, THEY ASK YOU PROVIDE TWITTER A PHONE NUMBER SO THEY CAN CALL YOU AND GIVE YOU A CODE
THEN THEY ARE SUPPOSED TO PHONE ME AFTER I PRESS THE “CALL ME” BUTTON.
THEN I GET THIS PROMPT:
I WAIT 5 MINUTES AND GET NO CALL, SO I DON’T HAVE THE CODE TO BE UNLOCKED.
I CLICK ON BLUE LINE “I didn’t receive the code” AND THEN IT RETURNS ME TO “VERIFY PHONE NUMBER” PROMPT ABOVE.
I TRY THIS A FEW TIMES WITHOUT GETTING A CALL AND THEN GET THIS:
I HAVE BEEN TRYING THIS FOR A WHILE WITH NO SUCCESS.
https://matrixbob.wordpress.com/2017/06/10/i-just-got-locked-out-of-twitter-because-they-think-im-a-robot-or-do-they-not-like-my-politics/
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