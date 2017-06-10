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Jun. ’17

AFTER YEARS OF BEING A MEMBER, I JUST GOT LOCKED OUT OF TWITTER BECAUSE THEY THINK I’M A ROBOT OR DO THEY NOT LIKE MY POLITICS?

FIRST, THEY ASK YOU PROVIDE TWITTER A PHONE NUMBER SO THEY CAN CALL YOU AND GIVE YOU A CODE

TWITTER 2222222222222

THEN THEY ARE SUPPOSED TO PHONE ME AFTER I PRESS THE “CALL ME” BUTTON.

THEN I GET THIS PROMPT:

 

TWITTER 333333333333

I WAIT 5 MINUTES AND GET NO CALL,  SO I DON’T HAVE THE CODE TO BE UNLOCKED.

I CLICK ON BLUE LINE “I didn’t receive the code” AND THEN IT RETURNS ME TO “VERIFY PHONE NUMBER” PROMPT ABOVE.

I TRY THIS A FEW TIMES WITHOUT GETTING A CALL AND THEN GET THIS:

 

TWITTER 44444444444

I HAVE BEEN TRYING THIS FOR A WHILE WITH NO SUCCESS.

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