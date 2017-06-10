AFTER YEARS OF BEING A MEMBER, I JUST GOT LOCKED OUT OF TWITTER BECAUSE THEY THINK I’M A ROBOT OR DO THEY NOT LIKE MY POLITICS?

FIRST, THEY ASK YOU PROVIDE TWITTER A PHONE NUMBER SO THEY CAN CALL YOU AND GIVE YOU A CODE
THEN THEY ARE SUPPOSED TO PHONE ME AFTER I PRESS THE “CALL ME” BUTTON.
THEN I GET THIS PROMPT:
I WAIT 5 MINUTES AND GET NO CALL, SO I DON’T HAVE THE CODE TO BE UNLOCKED.
I CLICK ON BLUE LINE “I didn’t receive the code” AND THEN IT RETURNS ME TO “VERIFY PHONE NUMBER” PROMPT ABOVE.
I TRY THIS A FEW TIMES WITHOUT GETTING A CALL AND THEN GET THIS:
I HAVE BEEN TRYING THIS FOR A WHILE WITH NO SUCCESS.
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