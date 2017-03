Published on Sep 3, 2012

Oh, say can you rock?

There trouble in a far off nation,

Time to get in love formation,

Your love is more deadly than sadam,

That’s why i gotta drop da bomb!

Yvan eht nioj,

Yvan eht nioj,

Yvan eht nioj,

Yvan eht nioj,

The party posse!

This party is happenin’,

It’s not mirage,

So sing it again,

Yvan eht nioj!

Yvan eht nioj,

Yvan eht nioj!